Соколов: к аэропорту "Адлер" в связи с катастрофой Ту-154 претензий нет

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. К аэропорту "Адлер" претензий в связи с катастрофой Ту-154 не было и нет, сообщил журналистам во вторник глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Аэропорт "Адлер" находится под постоянным контролем Ространснадзора, как гражданский аэропорт, Росавиации, и каких-либо претензий к нему, к его работе нет и не было", — сказал Соколов.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным оборонного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.