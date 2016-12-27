Минтруд представил рекомендации для декларационной кампании 2017 года

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минтруд России направил методические рекомендации для госслужащих по вопросам представления сведений о доходах для использования в декларационной кампании 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В течение последних лет министерство ежегодно готовит методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, имуществе. По данным ведомства, в апреле 2017 года сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должны представить более 1,5 млн человек (включая лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих). С учетом представления сведений на членов семьи будет получено около 6 млн справок.

"Подготовленные для использования в декларационной кампании 2017 года методические рекомендации направлены в адрес федеральных органов власти, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, в государственные корпорации и компании, государственные внебюджетные фонды, Центральный банк России", — сообщили в ведомстве.

Минтруд обращает внимание, что непредставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия.

Методические рекомендации содержат пошаговую инструкцию по заполнению каждого раздела справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, уточняют, какие именно сведения подлежат указанию, а какие нет, а также включают примеры в зависимости от семейного положения и имущественных ситуаций.

Указанные рекомендации адресованы кадровым службам государственных органов и организаций, служащим (работникам) и гражданам, претендующим на замещение соответствующих должностей.

Методические рекомендации доступны на официальном сайте Минтруда России.