Путин призвал уделить внимание экологическим условиям на производстве

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал бизнес и представителей властей уделять внимание экологическим условиям на производстве.

"Да, вкладываться в современное оборудование, которое обеспечивает высокие экологические стандарты, это всегда затратно на первом этапе, но вы хорошо знаете, что внедрение современного оборудования экологически чистого, если так можно сказать, оно в конечном итоге должно вести и к повышению производительности труда, поскольку это современное высокотехнологичное оборудование", — сказал президент в ходе заседании Госсовета по вопросам экологического развития страны.

Он отметил, что это является основным трендом развития промышленности и экономики страны.

"В этой связи я бы хотел отметить и ответственность государства, и ответственность бизнеса. Не должно быть так, когда решение, необходимое для движения по этому сегодня обсуждаемому нами пути, зависит от людей, которые сами и воду чистую пьют, и живут в хороших экологических условиях, а огромные трудовые коллективы и все, что вокруг движется и живет, оно живет и движется в условиях неблагоприятной экологической ситуации", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что такая ситуация "недопустима абсолютно".

"Обращаю внимание на это и представителей бизнеса, и представителей региональных властей, и федеральных", — заключил президент.