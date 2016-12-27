Путин: власти и бизнес не должны игнорировать природоохранные мероприятия

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает недопустимой ситуацию, когда власти и руководители предприятий игнорируют природоохранные мероприятия, но при этом сами, в отличие от трудовых коллективов, живут в хороших экологических условиях.

"В этой связи я хотел бы отметить и ответственность государства, и ответственность бизнеса. Ведь не должно быть так, когда решения, необходимые для движения, необходимого по этому обсуждаемому сегодня нами пути, зависят от людей, которые сами и воду чистую пьют, и живут в хороших экологических условиях, а огромные трудовые коллективы и все, что вокруг движется и живет, оно живет и движется в условиях неблагоприятной экологической ситуации", — заявил Путин на заседании Госсовета по вопросу об экологическом развитии России в интересах будущих поколений.

"Вот эта ситуация недопустима абсолютно. Обращаю внимание на это и представителей бизнеса, и представителей региональных властей, и федеральных. Безусловно, вы должны действовать очень аккуратно, чтобы не разрушать экономику, не действовать как слон в посудной лавке — требовать невозможного. Но все решения должны быть тщательно продуманы, а приниматься своевременно", — подчеркнул глава государства.

Он предупредил, что в противном случае к 2050 году в ряде российских регионов наступят серьезные труднообратимые, а в некоторых местах необратимые последствия.