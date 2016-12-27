Сенатор предложил ограничить отпуск валокордина в одни руки

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Следует не запрещать продажу валокордина в аптеках без рецепта, а ограничить отпуск лекарства на одного человека, считает глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин ранее заявил журналистам, что окончательное решение по продаже валокордина по рецептам будет принято в первом квартале будущего года, а со второго квартала препарат будет отпускаться в аптеках по рецептам.

"Я думаю, что этот вопрос будет еще обсуждаться. Скорее всего, будет предлагаться ограничить количество продаваемого препарата в одни руки",- сказал Рязанский РИА Новости во вторник.

По его словам, нельзя мыслить только представлениями городской жизни, поскольку жителям сельской местности не так просто добраться до аптеки, "нужно и подумать о врачах, поскольку таким препаратом пользуются миллионы пожилых людей".

"Нельзя гонять (пациента) за рецептом к врачу по таким простым лекарственным препаратам",- полагает Рязанский.