Сенатор предложил ограничить отпуск валокордина в одни руки

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Следует не запрещать продажу валокордина в аптеках без рецепта, а ограничить отпуск лекарства на одного человека, считает глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
"Я думаю, что этот вопрос будет еще обсуждаться. Скорее всего, будет предлагаться ограничить количество продаваемого препарата в одни руки",- сказал Рязанский РИА Новости во вторник.
По его словам, нельзя мыслить только представлениями городской жизни, поскольку жителям сельской местности не так просто добраться до аптеки, "нужно и подумать о врачах, поскольку таким препаратом пользуются миллионы пожилых людей".
"Нельзя гонять (пациента) за рецептом к врачу по таким простым лекарственным препаратам",- полагает Рязанский.