Миронов предложил ввести штрафы за несанкционированный выброс мусора

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов на заседании Госсовета по вопросам экологического развития России предложил ввести штрафы за несанкционированный выброс мусора, а также наладить раздельный сбор отходов в школах и больницах.

"Обязательно нужно наладить раздельный сбор отходов во всех официальных учебных заведениях, медицинских и так далее… Нужно назначать санкции, штрафы за несанкционированный выброс мусора, и обязательно нужно людям нужно разъяснять, что раздельный сбор отходов не повлечет за собой повышение тарифов на вывоз мусора", — сказал Миронов.

По его словам, отсутствие системы сбора твердых бытовых отходов — одна из главных экологических проблем в РФ. "Основные препятствия — отсутствие предприятий по сортировке потока отходов и его переработке, монополизированная и непрозрачная система управления отходами, неподготовленность людей к раздельному сбору твердых бытовых отходов — может быть, это одна из самых главных причин, с которой и нужно начинать", — пояснил Миронов.

Он отметил, что нужно разъяснять населению важность раздельного сбора отходов и назвал мифом неготовность людей к этому. "То, что люди не будут выносить раздельно — это миф, люди, когда видят и понимают, для чего все это, очень четко раскладывают стекло к стеклу и так далее", — заявил лидер "Справедливой России".

Он также отметил необходимость налаживания системы вывоза твердых бытовых отходов. "Министр докладывал, здесь движение идет, и надеюсь, что скоро соответствующие решения будут приняты, в том числе по назначению официальных ответственных за такие процессы в регионах", — сказал Миронов.

Кроме того, он выразил озабоченность ситуацией с экологией в Крыму, где, по его словам, разрушается уникальная система особо охраняемых природных территорий. "Очень большие проблемы со степной фауной и флорой, с отдельной степной экосистемой в Крыму, потому что та самая несанкционированная застройка просто уничтожает десятками краснокнижные растения и животные, экосистему. Ну и, конечно, проблема границ объектов заповедного фонда, потому что они не зафиксированы, и здесь очень большие нарушения", — добавил Миронов.