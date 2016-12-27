Зюганов призвал сделать все, чтобы восполнить потери ансамбля Александрова

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости сделать все, чтобы восполнить ансамбль имени Александрова, многие солисты и сотрудники которого погибли во время крушения Ту-154 в воскресенье.

"Важно подумать о чистоте души, помыслов… В этом отношении исключительно важно подумать о высокой чистоте нашей духовности. Тот ансамбль краснознаменный, гениальный, известный на всю планету, который потерял половину состава, мы должны не только высказать соболезнования, но и все сделать, чтобы его восполнить", — заявил Зюганов во вторник в ходе заседания Госсовета по вопросам экологического развития России.

"Каждый регион, каждый коллектив — у нас немало институтов культуры – мог бы поработать на это. Я был вчера в ансамбле, они просили к вам обратиться. У них расписан был график по всей Европе, они недавно выступали во всех столицах, ни одного места свободного на стадионах не было", — подчеркнул лидер коммунистов.

Ансамбль, по его словам, пользовался колоссальной поддержкой. "Он будет такой же нашей визитной карточкой – патриотической, военной, народной, советской песни, если там будут мастера, как и они были, экстра-класса. Давайте вместе подумаем и поможем… Если мы поможем, коллектив быстро восстановится; это будет и нашим общим памятником этому светлому талантливому коллективу", — обратился Зюганов к Госсовету.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным оборонного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова.

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