Путин призвал продумывать решения по внедрению экологических стандартов

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Обеспечение высоких экологических стандартов должно происходить аккуратно, все решения должны быть тщательно продуманы и приниматься своевременно, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам экологического развития России.

"Безусловно, мы должны действовать очень аккуратно, чтобы не разрушать экономику, не действовать как слон в посудной лавке – требовать невозможного. Но все решения должны быть тщательно продуманы, а приниматься своевременно, и двигаться нужно по этому пути без всяких рывков… Но стабильно и двигаться вперед", — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что если это не будет сделано, то "будет то, о чем я сказал в своем вступительном слове – к 2050-му году наступят серьезные, труднообратимые, а в некоторых местах и необратимые последствия".