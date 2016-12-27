В РСПП предложили ввести единую систему классификации промышленных отходов

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Единую систему классификации промышленных отходов необходимо ввести в РФ, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Выступая во вторник на заседании Госсовета, посвященном вопросам экологии, Шохин отметил, что в России сейчас действует двойная система классификации отходов, являющаяся "еще одним административным барьером, который увеличивает нагрузку на компании".

"По действующему законодательству, каждый из более чем 4 тысяч видов отходов должен быть классифицирован дважды: один раз согласно нормам природоохранного законодательства, а второй раз — согласно нормам законодательства о санитарно-эпидемическом благополучии населения", — отметил Шохин.

"В этой связи мы предлагаем рассмотреть возможность формирования единой системы классификации, которая не только была бы гармонизирована по двум видам законодательства, но также и с требованиями Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, которая ратифицирована более 20 лет назад Россией", — сказал глава РСПП.