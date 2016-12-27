Глава Минобрнауки открыла центр подготовки спасателей в московском вузе

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева в день спасателя Российской Федерации торжественно открыла Всероссийский центр подготовки добровольных студенческих спасательных формирований в Московском технологическом университете (МИРЭА).
Как сообщила пресс-служба Минобрнауки, ежегодно на полигоне МИРЭА под руководством опытных инструкторов организуются образовательные программы для более 1500 студентов-спасателей со всей страны. Открытие Центра станет новым этапом в развитии добровольного студенческого спасательного движения России.
"Я очень рада, что присутствую на таком знаменательном празднике. Во-первых, сегодня профессиональный праздники — День спасателя. Мы ведём отсчёт этого события с 1991 года, когда было создано МЧС. И я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником", — сказала Васильева.
Она также напомнила, что именно в этом году исполнилось 15 лет спасательному движению студентов, которое зародилось в 2001 году.
Она также поблагодарила всех спасателей за осознанное высоконравственное звание человека.
"Нельзя делать вещи, опасные для жизни, не вкладывая в это понятие долга", — добавила Васильева.