Глава Минобрнауки открыла центр подготовки спасателей в московском вузе

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева в день спасателя Российской Федерации торжественно открыла Всероссийский центр подготовки добровольных студенческих спасательных формирований в Московском технологическом университете (МИРЭА).

Как сообщила пресс-служба Минобрнауки, ежегодно на полигоне МИРЭА под руководством опытных инструкторов организуются образовательные программы для более 1500 студентов-спасателей со всей страны. Открытие Центра станет новым этапом в развитии добровольного студенческого спасательного движения России.

"Я очень рада, что присутствую на таком знаменательном празднике. Во-первых, сегодня профессиональный праздники — День спасателя. Мы ведём отсчёт этого события с 1991 года, когда было создано МЧС. И я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником", — сказала Васильева.

Она также напомнила, что именно в этом году исполнилось 15 лет спасательному движению студентов, которое зародилось в 2001 году.

"На сегодняшний день 200 отрядов спасателей несут свою ежесекундную вахту в городах нашей страны. Сейчас мы присутствуем на открытии центра, который мы ждали, центра, который должен стать координационный центром, методическим центром, воспитательным центром для всех спасателей студенческих отрядов нашей страны. Спасать нельзя в какое-то определённое время. Это состояние души, сердца, желание прийти на помощь — это есть та самая составляющая любого человека, который приходит на помощь другим", — сказала министр.

Она также поблагодарила всех спасателей за осознанное высоконравственное звание человека.

"Нельзя делать вещи, опасные для жизни, не вкладывая в это понятие долга", — добавила Васильева.