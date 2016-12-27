Иванов заявил, что экологические запросы общества не останутся без внимания

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Вопросы экологии, которые беспокоят россиян, не останутся без внимания комитета Года экологии и найдут свою поддержку, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов в ходе заседании Госсовета по вопросам экологического развития страны.

"Хочу заверить, что ни один из экологических вопросов, который тревожит граждан нашей страны, а тревожат они очень серьезно, не останется без внимания комитета Года экологии. Гражданские экологические инициативы мы будем всесторонне поддерживать и, собственно, уже начали поддерживать — в лице Общероссийского народного фронта, Русского географического общества, общероссийского движения школьников, различных волонтерских организаций", — сказал Иванов.

Он добавил, что "пользуясь случаем, я прошу у губернаторов также оказывать всестороннюю поддержку таким волонтерским движениям — без них экологическую ситуацию мы — чиновники — никогда не улучшим, нам надо максимально привлекать гражданское общество".

Ранее на заседании Госсовета президент России Владимир Путин поручил Иванову взять под свой патронат экологические проекты Русского географического общества (РГО) и волонтеров.