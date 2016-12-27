Жириновский предложил вернуть Роспотребнадзору право проверять ритейл

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Необходимо восстановить права Роспотребнадзора в части проверок предпринимателей, торгующих продуктами питания, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Вы правильно убрали дополнительные проверки малого бизнеса. Но там, где касается здоровья людей, надо восстановить права Роспотребнадзора. На всех рынках, всех торговых сетях 70% продукции продается с превышением нитратов. То есть мы травим наших людей, никакой Минздрав их не вылечит. Я говорю Роспотребнадзору: Проверяйте! — Не имеем права", — сказал Жириновский на заседании Госсовета по вопросу об экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений.

"И в этом смысле надо восстановить права. Это должна быть мощная структура. Это наше здоровье", — подчеркнул он.