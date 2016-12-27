Роспотребнадзор отмечает возросшую активность "зацеперов" в соцсетях

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В сентябре-ноябре 2016 года возросло количество обращений в Роспотребнадзор со ссылками на страницы сайтов молодежной субкультуры "зацепинг", которая заключается в рискованном передвижением на крышах поездов и электричек, сообщила в интервью РИА Новости глава ведомства Анна Попова.

Она также отметила, что за четыре года Роспотребнадзор проверил более 12,5 тысячи ссылок, потенциально опасных для психики детей и подростков, 98% из них содержали запрещенную информацию о суицидах.

Ранее газета "Известия" сообщила, что модераторов "ВКонтакте" обучат выявлять группы смерти, в которых публикуются призывы совершать самоубийства. Роскомнадзор, Роспотребнадзор, эксперты-психологи и представители соцсети составят пособие, которым будут пользоваться агенты поддержки для выявления опасного контента.

В Роскомнадзоре состоялось заседание рабочей группы по выявлению в интернете информации о самоубийствах. В совещании приняли участие руководство надзорного ведомства в сфере связи, представители Роспотребнадзора, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев и представители научного сообщества.

"В сентябре-ноябре 2016 года возросло количество обращений со ссылками на страницы сайтов молодежного движения "Зацепинг" (рассмотрено 65 ссылок на страницы сайтов), пропагандирующего рискованное поведение подростков, передвигающихся на крышах, сцепках вагонов или прикрепившись к вагонам электропоездов, метрополитена, троллейбусам и трамваям", — рассказала Попова.

"За четыре года деятельности в этой сфере мы провели экспертизу более 12,5 тысячи ссылок, из которых в 98% случаев были приняты решения о наличии на страницах сайтов информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации", — заявила Попова.

При этом, по ее словам, около 40% запрещенных материалов были размещены на страницах открытых или закрытых групп в социальной сети "ВКонтакте", 50% материалов — на сайтах региональных электронных СМИ, остальные материалы – на различных форумах, видео-хостингах.

Призывы к совершению суицида, объявления о знакомстве с целью совершения группового самоубийства появляются на страницах открытых и закрытых групп пользователей с характерными названиями "Суицид", "Резать вены", "Смерть из-за любви" и другие, рассказала глава надзорного ведомства.