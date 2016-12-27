США
27.1227 декабря17:57МСК
USD60.86-0.05
EUR63.57-0.16
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Роспотребнадзор отмечает возросшую активность "зацеперов" в соцсетях

15:0227.12.2016
01990
Электричка. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Вильф

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В сентябре-ноябре 2016 года возросло количество обращений в Роспотребнадзор со ссылками на страницы сайтов молодежной субкультуры "зацепинг", которая заключается в рискованном передвижением на крышах поездов и электричек, сообщила в интервью РИА Новости глава ведомства Анна Попова.

Кошелек. Архивное фото
© Fotolia/ smirno
Мосгордума предложит увеличить штрафы для "зацеперов" на федеральном уровне

Она также отметила, что за четыре года Роспотребнадзор проверил более 12,5 тысячи ссылок, потенциально опасных для психики детей и подростков, 98% из них содержали запрещенную информацию о суицидах.

Ранее газета "Известия" сообщила, что модераторов "ВКонтакте" обучат выявлять группы смерти, в которых публикуются призывы совершать самоубийства. Роскомнадзор, Роспотребнадзор, эксперты-психологи и представители соцсети составят пособие, которым будут пользоваться агенты поддержки для выявления опасного контента.

В Роскомнадзоре состоялось заседание рабочей группы по выявлению в интернете информации о самоубийствах. В совещании приняли участие руководство надзорного ведомства в сфере связи, представители Роспотребнадзора, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев и представители научного сообщества.

Московский метрополитен. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СМИ: в Москве для родителей "зацеперов" введут штраф в пять тысяч рублей

"В сентябре-ноябре 2016 года возросло количество обращений со ссылками на страницы сайтов молодежного движения "Зацепинг" (рассмотрено 65 ссылок на страницы сайтов), пропагандирующего рискованное поведение подростков, передвигающихся на крышах, сцепках вагонов или прикрепившись к вагонам электропоездов, метрополитена, троллейбусам и трамваям", — рассказала Попова.

"За четыре года деятельности в этой сфере мы провели экспертизу более 12,5 тысячи ссылок, из которых в 98% случаев были приняты решения о наличии на страницах сайтов информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации", — заявила Попова.

При этом, по ее словам, около 40% запрещенных материалов были размещены на страницах открытых или закрытых групп в социальной сети "ВКонтакте", 50% материалов — на сайтах региональных электронных СМИ, остальные материалы – на различных форумах, видео-хостингах.

Призывы к совершению суицида, объявления о знакомстве с целью совершения группового самоубийства появляются на страницах открытых и закрытых групп пользователей с характерными названиями "Суицид", "Резать вены", "Смерть из-за любви" и другие, рассказала глава надзорного ведомства.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.