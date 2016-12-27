Иванов предложил оснастить приемниками ГЛОНАСС все мусоровозы

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Все транспортные средства в РФ, перевозящие опасные грузы, отходы и мусор, надо оснастить приемниками ГЛОНАСС, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на заседании Госсовета по вопросам экологического развития страны.

"Я также считаю, что все транспортные средства, перевозящие опасные грузы, отходы и мусор, в обязательном порядке должны быть оснащены приемниками ГЛОНАСС, причем не в каждом регионе по отдельности, потому что те же мусоровозы ездят из одного региона в другой, мы должны видеть это все на централизованном уровне, куда едет опасный груз, как он едет, куда везутся отходы и так далее", — сказал Иванов.