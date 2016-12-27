В "Фонде Ельцина" осведомлены о предстоящей проверке Минюста

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В Фонде первого президента России Б. Н. Ельцина (Фонд Ельцина) сообщили, что знают о предстоящей в следующем году проверке Минюста, это плановая процедура, аналогичная проверка уже проводилась в организации в 2010 году.

Ранее сообщалось, что Минюст России проверит "Фонд Ельцина" в рамках плановых мероприятий в 2017 году. Цель проверки — соответствие деятельности организации целям, предусмотренным учредительными документами, и законодательству РФ, указано в опубликованном на сайте министерства плане проведения проверок НКО на будущий год.

"Да, в фонде знают о проверке. Это обычная плановая процедура, подобная проверка уже была в Фонде Ельцина в 2010 году", — сообщили РИА Новости в Фонде Ельцина.

Собеседник агентства обратил внимание, что речь идет не о "Президентском центре Б. Н. Ельцина" (Ельцин Центре), а именно о благотворительном фонде, созданном в 2000 году.

Как следует из информации на сайте некоммерческой организации, в число целей фонда входит историческое и политическое исследование реформ, проводимых в России в конце XX века, популяризация деятельности первого президента России внутри страны и за рубежом, содействие международному гуманитарному сотрудничеству, поддержка образовательных, социальных, культурных, спортивных и благотворительных проектов.