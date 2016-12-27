Минприроды планирует в 2017 году собрать более шести млрд рублей экосбора

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минприроды России намерено в 2017 году собрать более 6 миллиардов рублей экологического сбора, заявил глава природоохранного министерства Сергей Донской на заседании Госсовета, посвященном вопросам экологии.

"В 2017 году мы планируем собрать более 6 миллиардов рублей экологического сбора. Эти средства будут направлены в виде субсидий пионерным регионам", – сказал Донской.

По его словам, Минприроды также планирует постепенно увеличить группы товаров, подлежащих утилизации (сегодня их восемь), а также повысить нормативы их утилизации, что позволит получать ежегодно до 30 миллиардов рублей для субсидирования региональных программ в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

"В полном объеме заработал второй ключевой механизм принятого закона – сегодня производители и импортеры обязаны либо самостоятельно утилизировать товары после утраты ими потребительских свойств, либо заплатить за это государству экологический сбор", – добавил министр.