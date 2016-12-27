Минприроды планирует в 2017 году собрать более шести млрд рублей экосбора

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минприроды России намерено в 2017 году собрать более 6 миллиардов рублей экологического сбора, заявил глава природоохранного министерства Сергей Донской на заседании Госсовета, посвященном вопросам экологии.
По его словам, Минприроды также планирует постепенно увеличить группы товаров, подлежащих утилизации (сегодня их восемь), а также повысить нормативы их утилизации, что позволит получать ежегодно до 30 миллиардов рублей для субсидирования региональных программ в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.
"В полном объеме заработал второй ключевой механизм принятого закона – сегодня производители и импортеры обязаны либо самостоятельно утилизировать товары после утраты ими потребительских свойств, либо заплатить за это государству экологический сбор", – добавил министр.