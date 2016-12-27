Путин: нужно кардинально снизить вредные выбросы в окружающую среду

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В России нужно достичь кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, сбросов в водоемы и почву, прежде всего, за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам экологического развития.
По его словам, охрана окружающей среды требует вложения средств, однако экологические чистые технологии в конечном итоге приводят к серьезному экономическому выигрышу.
"Полагаю, что бизнес услышит и требования о внедрении таких технологий не будет откладывать. Мы не можем на тормозах все спускать. Принято решение отложить некоторые мероприятия, но дальше переносить ничего не будем", – добавил президент.