Путин: нужно кардинально снизить вредные выбросы в окружающую среду

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В России нужно достичь кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, сбросов в водоемы и почву, прежде всего, за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам экологического развития.

"Обозначу самые острые экологические проблемы, которые требуют приоритетного решения. Ключевой вопрос: достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и почву, прежде всего, за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения так называемых наилучших доступных технологий", — заявил Путин.

По его словам, охрана окружающей среды требует вложения средств, однако экологические чистые технологии в конечном итоге приводят к серьезному экономическому выигрышу.

"Полагаю, что бизнес услышит и требования о внедрении таких технологий не будет откладывать. Мы не можем на тормозах все спускать. Принято решение отложить некоторые мероприятия, но дальше переносить ничего не будем", – добавил президент.