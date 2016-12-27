Депутат назвал поспешным предложение о продаже валокордина по рецепту

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Герасименко считает поспешным и нецелесообразным предложение о продаже валокордина по рецепту.

Как ранее сообщил вице-премьер Александр Хлопонин, окончательные решения о продаже валокордина по рецептам будут приняты в первом квартале 2017 года, а со второго квартала препарат будет отпускаться в аптеках по рецептам.

"Я считаю, что это поспешное предложение… На мой взгляд, достаточно уже урегулирован этот процесс. Обратите внимание, что ведь никто еще не отравлялся ни настойкой боярышника, ни валокордином, купленным в аптеке. Поэтому, на мой взгляд, это нецелесообразно", — сказал Герасименко РИА Новости.

"Кто будет выписывать рецепт? У нас на антибиотики не выписывают рецепты… Мне кажется, что это нецелесообразно. (Глава Минздрава) Скворцова Вероника Игоревна тоже на эту тему говорила, что нужно хорошо все взвесить", — отметил депутат.