Семья погибшего в авиакатастрофе в Сочи волгоградца получит миллион рублей

СОЧИ, 27 дек – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Семья погибшего при крушении самолета Ту-154 в Сочи жителя Волгограда Ивана Шахова получит 1 миллион рублей помощи от властей, сообщает администрация Волгоградской области.

Отмечается, что погибший в результате крушения самолета ТУ-154 в Сочи артист ансамбля Александрова Иван Шахов был зарегистрирован в Волгоградской области. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу перед профильными ведомствами оказать всю необходимую помощь семье погибшего.

"Родственники Ивана Шахова получат выплату в размере одного миллиона рублей. Финансовые средства выделены из резервного фонда администрации Волгоградской области по решению главы региона Андрея Бочарова.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.