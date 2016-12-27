В Кузбассе пройдет концерт-реквием в память об ансамбле Александрова
КЕМЕРОВО, 27 дек — РИА Новости. Концерт-реквием, посвященный памяти участников ансамбля имени Александрова и его художественного руководителя, главного дирижера генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибших при крушении самолета Ту-154, пройдет в Государственной филармонии Кузбасса, сообщила пресс-служба учреждения.
"Губернаторский духовой оркестр даст концерт на большой сцене филармонии в память о погибших артистах и музыкантах академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Погибшие в авиакатастрофе артисты — весь цвет ансамбля, лучшие солисты, весь хор — наши коллеги", — говорится в сообщении.
Художественного руководителя коллектива, главного военного дирижера России, народного артиста РФ Валерия Халилова в Кузбассе считают крестным отцом Губернаторского духового оркестра. Именно по его рекомендации в 2015 году коллектив возглавил подполковник Анатолий Кашеваров. В день презентации оркестра, 10 марта 2016 года, Халилов лично прибыл на концерт, дал пресс-конференцию, а во время концерта дирижировал вновь созданным оркестром.
"Несмотря на очень плотный график, не приехать на презентацию духового оркестра я не мог. Для меня кузбасский оркестр — это крестник. И я обязуюсь его творчески опекать", — сказал тогда Халилов на встрече с кемеровскими журналистами.
"Спустя несколько месяцев после того торжественного события оркестр даст концерт в память о большом артисте, композиторе и дирижере. И вечно будет помнить, как и все мы, этого удивительно талантливого, мужественного и обаятельного человека. Так же, как и всех артистов ансамбля имени Александрова", — отметили в филармонии, уточнив, что мероприятие запланировано на 28 января.
Свечи памяти погибших при крушении Ту-154 в Сочи
Жители Сочи накануне вечером принесли цветы к Южному молу морского порта и зажгли свечи в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
В понедельник в 9 утра в аэропорту Сочи прошёл молебен о погибших в авиакатастрофе Ту-154.
В Сочи спустили траурные венки на воду в знак солидарности с родственниками погибших.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Заупокойные богослужения по жертвам крушения самолета минобороны Ту-154 пройдут в понедельник во всех храмах Русской православной церкви.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.