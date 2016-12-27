Власти Москвы предупредили об ухудшении дорожной ситуации из-за непогоды

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Затруднение движения транспорта, образование пробок и ухудшение видимости ожидаются на дорогах Москвы во вторник из-за непогоды, сообщает пресс-служба московского центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По данным синоптиков, во вторник, 27 декабря в городе будет облачно, местами гололедица. Ночью ожидаются осадки и минусовая температура.

"В подобных неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуации", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в связи с предновогодней суматохой в городе увеличилось количество автомобилей, что также влияет на дорожную ситуацию.

"Во избежание роста числа аварий и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах, особенно в ночное время", — призывает ЦОДД.

Водителям также необходимо помнить о соблюдении правил дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Также по возможности пользоваться общественным транспортом для передвижения по городу, отмечается в сообщении.