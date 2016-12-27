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Общество

Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

10:2927.12.2016
(обновлено: 10:51 27.12.2016)
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Спасатели МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником и отметил их добросовестную, эффективную и слаженную работу. Видеообращение президента размещено на официальном сайте Кремля.

Глава МЧС Владимир Пучков в Донском спасательном центре
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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День спасателя в России
"Уважаемые друзья! Поздравляю с профессиональным праздником – Днём спасателя – сотрудников и ветеранов МЧС России. Вы по праву заслужили авторитет и уважение и в российском обществе, и далеко за пределами нашей страны, решая все поставленные задачи добросовестно и эффективно. Вы первыми приходите на помощь в случае возникновения катастроф и чрезвычайных ситуаций, противостоите природной стихии, помогаете тем, кто оказался в беде в результате вооруженных конфликтов, боретесь за жизни людей, проявляя личное мужество и отвагу", — сказал президент.

Он добавил, что каждый "осознает огромную степень своей ответственности, работает четко, слаженно, с полной самоотдачей, с честью выполняет свой профессиональный и человеческий долг".

Сотрудник МЧС. Архивное фото
© РИА Новости. Ульяна Соловьева
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Спасатели МЧС в 2016 году оказали помощь более двум миллионам россиян
Путин поблагодарил сотрудников МЧС за непростую, очень важную службу и отметил, что государство продолжит оказывать всю необходимую поддержку.

"Особые слова признательности – ветеранам, тем, кто стоял у истоков создания МЧС, закладывал его славные традиции. Рассчитываю, что и в дальнейшем ваше ведомство будет динамично развиваться, улучшать систему предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, внедрять современную технику, совершенствовать программы подготовки специалистов", — отметил президент.

Будни спасателей
Курсанты дальневосточной пожарно-спасательной Академии МЧС России во Владивостоке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Профессия спасателя является одной из самых сложных и рискованных.
Учения МЧС по ликвидации аварийного разлива нефти в Краснодарском крае
© РИА Новости. Виталий Тимкив
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Профессия спасателя включает в себя сразу несколько специальностей: водитель, медик, пожарный, верхолаз, водолаз и др.
Присяга курсантов 1 года обучения Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Многим может показаться, что спасать человеческие жизни в случае пожаров, аварий, катастроф – чисто мужская работа. Однако в рядах МЧС немало представительниц прекрасного пола.
Тушение пожара в складском помещении в районе Гольяново на востоке Москвы
© Фото: МЧС РФ
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Профессия спасателя требует от человека смелости, решительности, сосредоточенности и отточенных навыков.
Пожарный расчет во время учений МЧС
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Чтобы стать спасателем, необходимо пройти подготовку в оперативно-спасательной службе.
Кинологический центр МЧС России. Московская область, г. Ногинск-2
© РИА Новости. Антон Денисов
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В системе МЧС организованы кинологические службы. Собаки в этой структуре работают по следующим специализациям: поисково-спасательная, минно-розыскная, караульная.
Учения МЧС в Ивановской области
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Для поддержания хорошей профессиональной и физической формы спасатели МЧС много тренируются, доводя свои умения до автоматизма.
Демонстрация техники МЧС для ликвидации последствий ЧС радиационного характера
© РИА Новости. Илья Питалев
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Сотрудники МЧС используют во время учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций специальных роботов-манипуляторов.
Последствия взрыва газа в жилом доме в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Прибывшие на место бедствия спасатели должны мгновенно оценить обстановку, организовать эвакуацию, извлечь раненых, оказать первую помощь пострадавшим. Когда человек теряет кровь или его придавило бетонной плитой, счет идет на минуты.
Выступление участников спасательной службы на водных объектах МЧС РФ во время Первого московского парада городской техники
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Выступление участников спасательной службы на водных объектах МЧС РФ во время Первого московского парада городской техники в Москве.
Присяга курсантов 1 года обучения Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Курсант на церемонии принятия присяги курсантами 1 года обучения Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.
Вертолет Ка-32 А МЧС России
© РИА Новости. Илья Горбунов
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В структуре МЧС имеется несколько авиационно-спасательных центров.
Сотрудники МЧС на месте обрушения кровли на заводе имени Клинина в Екатеринбурге
© РИА Новости. МЧС России
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Сотрудники МЧС работают 24 часа в сутки, 365 дней в году.
Присяга курсантов 1 года обучения Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
© РИА Новости. Варвара Гертье
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МЧС – это военизированная структура, всем сотрудникам которой полагается носить форму.
Корабли со спасенными членами экипажа плавучего крана, затонувшего у берегов Крыма
© РИА Новости. Василий Батанов
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Корабли со спасенными членами экипажа плавучего крана, затонувшего у берегов Крыма, в порту Балаклавы.
Дальневосточная пожарно-спасательная академия
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Среди сотрудников МЧС регулярно проводятся различные соревнования.
Учения МЧС в Ивановской области
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Участник во время соревнований пожарных расчетов МЧС России, работающих на высоте, в Ивановской области.
Прилет борта МЧС России с пострадавшими детьми из Ханты–Мансийска в Раменское
© РИА Новости. Максим Блинов
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Сотрудники медицинской службы выгружают из самолета МЧС России детей, пострадавших в автомобильной аварии в Ханты-Мансийске, в аэропорту "Раменское" в Московской области.
Учения по ликвидации ЧС в Казани
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Все собаки, состоящие на службе в МЧС, проходят предварительную специальную подготовку.
Учения МЧС в рамках третьего этапа всероссийской тренировки по гражданской обороне в Ростове-на-Дону
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Тяжело в учении, легко в бою. Эта фраза относится и к работе спасателей.
Учения по ликвидации ЧС в Казани
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Созданные на учениях условия максимально приближены к реальным.
Учения МЧС в Чите
© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
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Сотрудник МЧС России во время тренировки на базе здания правительства Забайкальского края в Чите.
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия взрыва газового баллона и пожара в сауне в Монтажном проезде в Воронеже
© РИА Новости. Ульяна Соловьева
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Сотрудники МЧС ликвидируют последствия взрыва газового баллона и пожара в сауне в Монтажном проезде в Воронеже.
Учения МЧС в новосибирском метро
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Несмотря на то, что спасатели МЧС располагают достаточным количеством поисковых приборов, поиск с помощью специально обученных собак является самым эффективным способом обнаружения пострадавших во время проведения спасательных работ.
Всероссийские учения МЧС
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Учения МЧС в рамках третьего этапа всероссийской тренировки по гражданской обороне в Ростове-на-Дону.
Сотрудники МЧС во время учений
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Участники проходят инструктаж перед началом соревнований пожарных расчетов МЧС России, работающих на высоте, в Ивановской области.
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