Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
10:2927.12.2016
(обновлено: 10:51 27.12.2016)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником и отметил их добросовестную, эффективную и слаженную работу. Видеообращение президента размещено на официальном сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю с профессиональным праздником – Днём спасателя
– сотрудников и ветеранов МЧС России. Вы по праву заслужили авторитет и уважение и в российском обществе, и далеко за пределами нашей страны, решая все поставленные задачи добросовестно и эффективно. Вы первыми приходите на помощь в случае возникновения катастроф и чрезвычайных ситуаций, противостоите природной стихии, помогаете тем, кто оказался в беде в результате вооруженных конфликтов, боретесь за жизни людей, проявляя личное мужество и отвагу", — сказал президент.
Он добавил, что каждый "осознает огромную степень своей ответственности, работает четко, слаженно, с полной самоотдачей, с честью выполняет свой профессиональный и человеческий долг".
Путин поблагодарил сотрудников МЧС за непростую, очень важную службу и отметил, что государство продолжит оказывать всю необходимую поддержку.
"Особые слова признательности – ветеранам, тем, кто стоял у истоков создания МЧС, закладывал его славные традиции. Рассчитываю, что и в дальнейшем ваше ведомство будет динамично развиваться, улучшать систему предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, внедрять современную технику, совершенствовать программы подготовки специалистов", — отметил президент.
Будни спасателей
Профессия спасателя является одной из самых сложных и рискованных.
Профессия спасателя включает в себя сразу несколько специальностей: водитель, медик, пожарный, верхолаз, водолаз и др.
Многим может показаться, что спасать человеческие жизни в случае пожаров, аварий, катастроф – чисто мужская работа. Однако в рядах МЧС немало представительниц прекрасного пола.
Профессия спасателя требует от человека смелости, решительности, сосредоточенности и отточенных навыков.
Чтобы стать спасателем, необходимо пройти подготовку в оперативно-спасательной службе.
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