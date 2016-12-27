МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником и отметил их добросовестную, эффективную и слаженную работу. Видеообращение президента размещено на официальном сайте Кремля.

"Уважаемые друзья! Поздравляю с профессиональным праздником – Днём спасателя – сотрудников и ветеранов МЧС России. Вы по праву заслужили авторитет и уважение и в российском обществе, и далеко за пределами нашей страны, решая все поставленные задачи добросовестно и эффективно. Вы первыми приходите на помощь в случае возникновения катастроф и чрезвычайных ситуаций, противостоите природной стихии, помогаете тем, кто оказался в беде в результате вооруженных конфликтов, боретесь за жизни людей, проявляя личное мужество и отвагу", — сказал президент.

Он добавил, что каждый "осознает огромную степень своей ответственности, работает четко, слаженно, с полной самоотдачей, с честью выполняет свой профессиональный и человеческий долг".

Путин поблагодарил сотрудников МЧС за непростую, очень важную службу и отметил, что государство продолжит оказывать всю необходимую поддержку.

"Особые слова признательности – ветеранам, тем, кто стоял у истоков создания МЧС, закладывал его славные традиции. Рассчитываю, что и в дальнейшем ваше ведомство будет динамично развиваться, улучшать систему предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, внедрять современную технику, совершенствовать программы подготовки специалистов", — отметил президент.