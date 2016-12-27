Проверка в Магаданской области не выявила продажу алкогольных суррогатов

МАГАДАН, 27 дек — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области завершили проверку аптек, фармацевтических складов и торговых точек на наличие опасных алкогольных суррогатов и пришли к выводу, что никаких сомнительных препаратов на Колыме не продают, сообщает во вторник правительство региона.

В связи с отравлениями "Боярышником" в Иркутске губернатор Колымы Владимир Печеный инициировал проверки предприятий торговли, где продаются спиртосодержащие жидкости хозяйственного назначения, и аптечной сети, где продают настойки на спирту.

"По данным региональных министерств, опасных препаратов на прилавках магазинов и аптек нет. Речь идет о товарах, аналогичных настою боярышника, из-за которого произошли массовые отравления со смертельным исходом в Иркутской области", — говорится в сообщении.

Поясняется, что на Колыме приняты все необходимые меры, чтобы опасные суррогаты не попали на территорию области.

Причиной массовых отравлений людей в Иркутске стало косметическое средство "Боярышник", которое содержит метиловый спирт. Массовые поступления отравившихся начались с 17 декабря. По делу о производстве, хранении и сбыте ядовитой спиртосодержащей жидкости задержаны 23 человека. Для шести из них суд выбрал мерой пресечения содержание под стражей, 10 отправлены под домашний арест, одна задержанная находится под подпиской о невыезде.

В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.