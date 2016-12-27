Елизавета Глинка: у нас очень мало времени

ДОНЕЦК, 27 дек – РИА Новости. У нас очень мало времени и очень много дел. Эту фразу я слышал не раз – ею заканчивала каждый свой подход к прессе Елизавета Глинка, приезжавшая в Донбасс, чтобы увезти на лечение в Россию больных и раненых детей.

Первый раз я увидел ее весной 2015 года около детской больницы в Донецке. У входа стоял большой автобус, вокруг было много людей – женщины, дети, военные. И среди толпы бегала с пачкой документов невысокая женщина в красной куртке и с усталыми глазами. Доктор Лиза.

Она подходила к каждому из тех, кто должен был ехать – узнавала, есть ли пожелания, нужны ли лекарства. А потом, когда все вопросы уже были решены, подбегала к журналистам, энергично сообщала всю необходимую информацию, в большинстве случаев предвосхищая вопросы. Подходы длились не больше пяти минут, а потом снова это: "Уважаемые журналисты, у нас очень мало времени и еще очень много дел. До свидания".

То, что произошло в воскресенье в небе над Черным морем, жители Донбасса восприняли как личную трагедию. С начала конфликта она вывезла на лечение в Россию около 500 детей – не только хронически больных, но и пострадавших от обстрелов.

Помощь Доктора Лизы для многих была единственной надеждой – пациентам, нуждающимся в долгом и дорогом лечении или в сложных операциях, получить все это во время войны практически нереально.

"У нас был диагноз с рождения. Это порок сердца. Ребенку шесть лет. Мы наблюдались в Донецке и три раза тут оперировались. Но так как тут боевые действия, тут не оперируют. Мы обратились в "Справедливую помощь". Нам не отказали. Нам позвонили и сказали, что 15 апреля (2016 года — ред.) мы выезжаем", — рассказывает Ирина, дочку которой Глинка вывезла на лечение в Санкт-Петербург.

Тот день она помнит очень хорошо: как собирались у первой городской больницы, как Доктор Лиза фотографировала каждого из ребят, как рассказывала о поездке…

"Нам помогли. Если сказать, что у нас был один процент из ста, то нам на все сто помогли… Если бы нам не помогли, то вариантов бы не было. Здесь таких операций не делают… Теперь ребенок может пройтись нормально. Раньше не могла", — говорит Ирина.

"Она бралась помогать только в случаях крайней необходимости. Это, безусловно, самые тяжелые дети, которые нуждались в немедленной помощи. Всегда эта помощь оказывалась своевременно и в полном объеме", — вспоминает Артем Дмитриевич, хирург отделения патологии новорожденных детской больницы.

По его словам, врачи изо всех сил стараются помочь своим маленьким пациентам, даже в условиях войны. Но сил и ресурсов часто не хватает.

"Мы не боги и не всесильны… И помощь наших коллег просто неоценима… Мы очень благодарны. Это настоящий человек мира, очень хороший человек", — вздыхает врач.

Вот это "очень хороший человек" говорят здесь все.

"Чужих детей для нее не было. Она ко всем подошла, спросила, что надо и чем помочь", — рассказывают родители.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Она была посланником Мира – москвичи вспоминают Елизавету Глинку

Последний раз она приехала в Донбасс 17 декабря, отвезла на лечение еще 17 ребят. Сказала, что готовятся к поездке еще десять.

"Я, когда вчера услышала по новостям… Нам еще, может быть, предстояла еще поездка, потому что нужна была бы пятая операция. Я в растерянности. Нет того человека, к которому можно было пойти", — говорит Ирина.

У нас очень много дел. И очень мало времени.

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