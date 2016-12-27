Пенсионерка из Новокузнецка получит почти миллион рублей компенсации

КЕМЕРОВО, 27 дек — РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу пожилой местной жительницы компенсацию морального вреда и расходы на погребение ее погибшего внука на общую сумму почти 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

По данным ведомства, 21-летний мужчина скончался после разбойного нападения 18-летнего молодого человека. Парень избил его, забрал кредитную карту, заставил сказать пин-код и снял с нее в банкомате 9,5 тысяч рублей. Позже потерпевший скончался от полученных травм.

За разбой с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, суд приговорил молодого человека к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

"Прокурор Орджоникидзевского района Новокузнецка обратился в суд в интересах бабушки погибшего. После смерти родителей она воспитывала внука с 10 лет, испытала моральные и нравственные страдания, утратила единственного близкого человека. Самостоятельно обратиться в суд она не смогла из-за возраста и состояния здоровья", — говорится в сообщении.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора и взыскал компенсацию морального вреда в размере 850 тысяч рублей, а также расходы на погребение — 86 тысяч рублей.

"Эту сумму должен выплатить осужденный за нападение. Пока он этого не сделает, его как минимум не освободят условно-досрочно", — пояснила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.