СМИ: Минюст зарегистрировал новым гендиректором РАО Максима Дмитриева

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минюст России зарегистрировал новым генеральным директором Российского авторского общества (РАО) Максима Дмитриева вместо арестованного по подозрению в мошенничестве Сергея Федотова, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на представителя министерства.

Ранее президент авторского совета РАО композитор Игорь Матвиенко сообщил, что выборы нового гендиректора РАО пройдут на конференции в следующем году.

По словам представителя Минюста, решение о внесении в ЕГРЮЛ изменений о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени РАО, было принято 23 декабря, что фактически означает отстранение Федотова, который до сих пор занимал эту должность, от своих обязанностей. Документы были отправлены в столичное УФНС "для внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ", добавил представитель Минюста.

По данным издания, Дмитриев в курсе решения Минюста. Он пообещал начать исполнять обязанности гендиректора РАО, как только соответствующие изменения будут внесены в ЕГРЮЛ.

По данным газеты, Дмитриев – основатель Первого музыкального издательства, одного из крупнейших игроков российского музыкального рынка. Еще в августе этого года Дмитриев был выбран частью авторов, членов РАО, гендиректором авторского общества. Сделано это было на внеочередной конференции РАО 31 августа: на ней авторы сместили с поста гендиректора Федотова, его мать и заместителя гендиректора РАО Веру Федотову и полностью сменили авторский совет организации. Старый авторский совет общества во главе с продюсером Игорем Матвиенко объявил конференцию незаконной.

Как сообщало следствие, МВД и ФСБ выявили мошенническую схему незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества РАО, а нанесенный организации ущерб, по предварительной оценке, превысил 500 миллионов рублей. Однако, по словам адвоката Федотова, в обвинении пока значится ущерб в 297 миллионов рублей. Федотов вину не признает. Как ранее заявлял его адвокат, решение о недвижимости принималось путем голосования на авторском совете. Адвокат также отмечал, что подзащитный "является жертвой оговора партнеров", а полиция ранее отказалась возбуждать уголовное дело по факту продажи имущества РАО.

Российское авторское общество — некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами, в ней числятся более 25 тысяч членов.