Москалькова попросит Лутковскую помочь с лечением военнослужащего Одинцова

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросит украинского омбудсмена Валерию Лутковскую содействовать в оказании медицинской помощи российскому военнослужащему Максиму Одинцову, похищенному ранее СБУ на границе с Крымом.

В понедельник Москалькова посетила российских военнослужащих, находящихся на территории Украины.

"Но у нас, конечно, был очень подробный разговор о бытовых условиях их содержания: питание, прогулки, медицинская помощь. Одинцов был задержан через некоторое время после того, как ему была сделана операция на плечевом суставе… при задержании рука была повреждена, до сих пор вот он нуждается в медицинской помощи, и я буду обращаться к своей коллеге Лутковской с тем, чтобы ему провели исследование у квалифицированного травматолога и оказали необходимую помощь" — сказала Москалькова РИА Новости.

Минобороны РФ сообщило, что сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из Крыма на Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБ Украины заманили российских контрактников Одинцова и Баранова на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБ Украины Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.