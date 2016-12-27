ЦСР отметил эффективность реализации приоритетных нацпроектов в России

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Программа приоритетных национальных проектов в России реализуется в целом успешно и помогают улучшить инфраструктуру страны, показало исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
В ЦСР напоминают, что программа приоритетных национальных проектов была представлена президентом России Владимиром Путиным в 2005 году. Всего было принято четыре документа: национальные проекты "Здоровье", "Образование", "Жилье" и "Развитие АПК".
Авторы доклада отмечают, что приоритетные нацпроекты скорее ориентированы не на институциональные изменения, а на финансирование инвестиционных и текущих расходов на развитие соответствующих отраслей.
Авторы доклада называют нацпроекты классическим примером ручного управления высокого качества. "Приоритетные национальные проекты носили не реформистский, а инвестиционный характер, однако эти государственные инвестиции в целом были эффективны", — говорят авторы доклада.