ЦСР отметил эффективность реализации приоритетных нацпроектов в России

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Программа приоритетных национальных проектов в России реализуется в целом успешно и помогают улучшить инфраструктуру страны, показало исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

Анализ произведен на основе результатов 30 интервью с экспертами России, а также на основе результатов непосредственного анкетирования экспертов — авторов Стратегии-2020.

В ЦСР напоминают, что программа приоритетных национальных проектов была представлена президентом России Владимиром Путиным в 2005 году. Всего было принято четыре документа: национальные проекты "Здоровье", "Образование", "Жилье" и "Развитие АПК".

Авторы доклада отмечают, что приоритетные нацпроекты скорее ориентированы не на институциональные изменения, а на финансирование инвестиционных и текущих расходов на развитие соответствующих отраслей.

"В целом опрошенные эксперты положительно оценили роль нацпроектов — в условиях наличия избыточных финансовых ресурсов федерального бюджета они существенно улучшили инфраструктуру, что признают и региональные власти. Как госинвестиции нацпроекты в целом были эффективны, но, по сути, речь не шла о реформах, качество институциональной среды они не меняли", — отмечают в ЦСР.

Авторы доклада называют нацпроекты классическим примером ручного управления высокого качества. "Приоритетные национальные проекты носили не реформистский, а инвестиционный характер, однако эти государственные инвестиции в целом были эффективны", — говорят авторы доклада.