Спасатели МЧС в 2016 году оказали помощь более двум миллионам россиян

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Спасатели МЧС России за 2016 год оказали помощь более двум миллионам жителей страны, ликвидировали свыше 280 крупных чрезвычайных ситуаций, более 120 тысяч техногенных пожаров, обезвредили и уничтожили более 36,8 тысяч взрывоопасных предметов.
Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России.
Главные достижения в России
"В 2016 году количество техногенных пожаров сокращено на 6%, при этом количество погибших уменьшено более чем на 9%. Количество происшествий на воде сокращено почти на 4%. Проведено более 107 тысяч спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях, в ходе которых получили необходимую помощь свыше 48 тысяч пострадавших", — заявлял глава ведомства Владимир Пучков.
"В 2016 году по различным вопросам к нам обратилось более двух миллионов жителей нашей необъятной страны, и каждый обратившийся получил помощь и поддержку", — отмечал министр.
Спасение без границ
МЧС России провело в 2016 году более 40 международных гуманитарных операций, оказав помощь более чем 10 государствам. За 25 лет работы ведомства российские спасатели провели более 450 подобных мероприятий, в том числе около 300 наиболее крупных и значимых, отвечающих интересам международного гуманитарного сообщества.
"На 2017, 2018, 2019 год по решению правительства РФ мы утвердили все планы и программы и будем продолжать международное гуманитарное разминирование по согласованию с руководством тех стран, которые в этом нуждаются", — отмечал Пучков.
По его словам, также МЧС РФ осуществляет проект по гуманитарному разминированию в Сирии.
Премии для спасателей
В честь Дня спасателя в этом году ведомство направило шесть миллиардов рублей для выплаты социальных премий и надбавок сотрудникам реагирующих подразделений министерства. Эта премия, по словам главы ведомства, послужит дополнительным материальным стимулированием людей.
Как заявлял Пучков, в 2017 году в целях дальнейшей оптимизации бюджета будет организована трехуровневая система финансирования: федеральный бюджет, на уровне субъекта и непосредственно в реагирующих подразделениях. По словам главы МЧС, это делается для того, чтобы усилить контроль за распределением средств бюджета и исключить случаи социальной несправедливости в отношении младшего начальствующего и рядового составов боевых подразделений.