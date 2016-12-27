Спасатели МЧС в 2016 году оказали помощь более двум миллионам россиян

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Спасатели МЧС России за 2016 год оказали помощь более двум миллионам жителей страны, ликвидировали свыше 280 крупных чрезвычайных ситуаций, более 120 тысяч техногенных пожаров, обезвредили и уничтожили более 36,8 тысяч взрывоопасных предметов.

Во вторник спасатели МЧС России отмечают профессиональный праздник.

Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России.

Главные достижения в России

"В 2016 году количество техногенных пожаров сокращено на 6%, при этом количество погибших уменьшено более чем на 9%. Количество происшествий на воде сокращено почти на 4%. Проведено более 107 тысяч спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях, в ходе которых получили необходимую помощь свыше 48 тысяч пострадавших", — заявлял глава ведомства Владимир Пучков.

Кроме того, за год совместными усилиями федерального центра и регионов спасены при чрезвычайных ситуациях, пожарах, ДТП и происшествиях на водных объектах более 213 тысяч человек. Спасатели ликвидировали более 280 крупных ЧС, свыше 120 тысяч техногенных пожаров, обезвредили и более 36,8 тысяч взрывоопасных предметов. Военизированные горноспасательные отряды ликвидировали 20 аварий на подземных объектах и спасли более 1,7 тысяч человек.

"В 2016 году по различным вопросам к нам обратилось более двух миллионов жителей нашей необъятной страны, и каждый обратившийся получил помощь и поддержку", — отмечал министр.

Спасение без границ

По словам Пучкова, ежегодно возрастает готовность всех органов управления по внедрению современного формата мониторинга и прогнозирования различных опасностей и угроз, кроме того активно развивается космический мониторинг и система прогнозирования рисков.

МЧС России провело в 2016 году более 40 международных гуманитарных операций, оказав помощь более чем 10 государствам. За 25 лет работы ведомства российские спасатели провели более 450 подобных мероприятий, в том числе около 300 наиболее крупных и значимых, отвечающих интересам международного гуманитарного сообщества.

В 2016 году МЧС России утвердило планы и программы на три ближайших года по гуманитарному разминированию в тех странах, где это необходимо.

"На 2017, 2018, 2019 год по решению правительства РФ мы утвердили все планы и программы и будем продолжать международное гуманитарное разминирование по согласованию с руководством тех стран, которые в этом нуждаются", — отмечал Пучков.

По его словам, также МЧС РФ осуществляет проект по гуманитарному разминированию в Сирии.

Премии для спасателей

В честь Дня спасателя в этом году ведомство направило шесть миллиардов рублей для выплаты социальных премий и надбавок сотрудникам реагирующих подразделений министерства. Эта премия, по словам главы ведомства, послужит дополнительным материальным стимулированием людей.

Сотрудникам Федеральной противопожарной службы (ФПС) будет выплачено по 30 тысяч рублей, федеральным государственным гражданским служащим по 25 тысяч рублей, военнослужащим и сотрудникам территориальных органов по 25 тысяч рублей, военнослужащим спасательных воинских формирований — по 20 тысяч рублей, работникам поисково-спасательных отрядов и ГИМС — по 10 тысяч рублей.

Как заявлял Пучков, в 2017 году в целях дальнейшей оптимизации бюджета будет организована трехуровневая система финансирования: федеральный бюджет, на уровне субъекта и непосредственно в реагирующих подразделениях. По словам главы МЧС, это делается для того, чтобы усилить контроль за распределением средств бюджета и исключить случаи социальной несправедливости в отношении младшего начальствующего и рядового составов боевых подразделений.