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Общество

Спасатели МЧС в 2016 году оказали помощь более двум миллионам россиян

00:1627.12.2016
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
© РИА Новости. Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Спасатели МЧС России за 2016 год оказали помощь более двум миллионам жителей страны, ликвидировали свыше 280 крупных чрезвычайных ситуаций, более 120 тысяч техногенных пожаров, обезвредили и уничтожили более 36,8 тысяч взрывоопасных предметов.

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© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Во вторник спасатели МЧС России отмечают профессиональный праздник.

Двадцать седьмого декабря 1990 года было принято постановление совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России.

Главные достижения в России

"В 2016 году количество техногенных пожаров сокращено на 6%, при этом количество погибших уменьшено более чем на 9%. Количество происшествий на воде сокращено почти на 4%. Проведено более 107 тысяч спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях, в ходе которых получили необходимую помощь свыше 48 тысяч пострадавших", — заявлял глава ведомства Владимир Пучков.

Сотрудники МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Кроме того, за год совместными усилиями федерального центра и регионов спасены при чрезвычайных ситуациях, пожарах, ДТП и происшествиях на водных объектах более 213 тысяч человек. Спасатели ликвидировали более 280 крупных ЧС, свыше 120 тысяч техногенных пожаров, обезвредили и более 36,8 тысяч взрывоопасных предметов. Военизированные горноспасательные отряды ликвидировали 20 аварий на подземных объектах и спасли более 1,7 тысяч человек.

"В 2016 году по различным вопросам к нам обратилось более двух миллионов жителей нашей необъятной страны, и каждый обратившийся получил помощь и поддержку", — отмечал министр.

Сотрудники МЧС ДНР разгружают автомобиль 59-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 22 декабря 2016
© РИА Новости. Игорь Маслов
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По словам Пучкова, ежегодно возрастает готовность всех органов управления по внедрению современного формата мониторинга и прогнозирования различных опасностей и угроз, кроме того активно развивается космический мониторинг и система прогнозирования рисков.

Спасение без границ

МЧС России провело в 2016 году более 40 международных гуманитарных операций, оказав помощь более чем 10 государствам. За 25 лет работы ведомства российские спасатели провели более 450 подобных мероприятий, в том числе около 300 наиболее крупных и значимых, отвечающих интересам международного гуманитарного сообщества.

Владимир Пучков. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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В 2016 году МЧС России утвердило планы и программы на три ближайших года по гуманитарному разминированию в тех странах, где это необходимо.

"На 2017, 2018, 2019 год по решению правительства РФ мы утвердили все планы и программы и будем продолжать международное гуманитарное разминирование по согласованию с руководством тех стран, которые в этом нуждаются", — отмечал Пучков.

По его словам, также МЧС РФ осуществляет проект по гуманитарному разминированию в Сирии.

Премии для спасателей

В честь Дня спасателя в этом году ведомство направило шесть миллиардов рублей для выплаты социальных премий и надбавок сотрудникам реагирующих подразделений министерства. Эта премия, по словам главы ведомства, послужит дополнительным материальным стимулированием людей.

Сотрудник МЧС. Архивное фото
© РИА Новости. Вадим Брайдов
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Сотрудникам Федеральной противопожарной службы (ФПС) будет выплачено по 30 тысяч рублей, федеральным государственным гражданским служащим по 25 тысяч рублей, военнослужащим и сотрудникам территориальных органов по 25 тысяч рублей, военнослужащим спасательных воинских формирований — по 20 тысяч рублей, работникам поисково-спасательных отрядов и ГИМС — по 10 тысяч рублей.

Как заявлял Пучков, в 2017 году в целях дальнейшей оптимизации бюджета будет организована трехуровневая система финансирования: федеральный бюджет, на уровне субъекта и непосредственно в реагирующих подразделениях. По словам главы МЧС, это делается для того, чтобы усилить контроль за распределением средств бюджета и исключить случаи социальной несправедливости в отношении младшего начальствующего и рядового составов боевых подразделений.

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