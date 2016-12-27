Sputnik приглашает в зимнее путешествие по странам СНГ и Балтии

МОСКВА, 27 дек, Пресс-служба Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik в преддверии новогодних и рождественских праздников запустило зимние версии мультимедийных путеводителей по странам СНГ и Балтии.

Тематический зимний гид "Путешествуй со Sputnik" предлагает читателям в 14 странах Ближнего зарубежья* все самое полезное, интересное и важное о путешествиях для тех, кому не страшны снег и холод. Новый гид от Sputnik предложит самые яркие маршруты по городам и зимним курортам, рождественским ярмаркам и горнолыжным склонам; составит календарь новогодних развлечений и рассчитает их бюджет; подскажет, как и где интересно и с пользой провести свой зимний отпуск и каникулы.

Sputnik (sputniknews.com) - новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

На постсоветском пространстве Sputnik работает в 14 странах* и представлен современными мультимедийными ресурсами, включая интернет-порталы на национальных и русском языках, радио и пресс-центры. В таких странах как Армения, Абхазия, Грузия, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Эстония и Южная Осетия Sputnik входит в число лидеров интернет-СМИ.

*Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Эстония и Южная Осетия