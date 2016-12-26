Хромов призвал увеличить финансирование на новые студенческие общежития

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Студенческий омбудсмен Артем Хромов заявил о высокой степени риска возникновения пожара в студенческих общежитиях из-за износа зданий и призвал власти к выделению финансирования на строительство новых.

Ранее в понедельник сообщалось, что в подмосковном Королеве произошел пожар в здании на улице Дзержинского на площади 1,8 тысячи квадратных метров. По данным источника РИА Новости, это здание бывшего студенческого общежития. Из горящего строения были эвакуированы 20 человек, один пострадавший находится в реанимации.

"Многие общежития относятся к изношенному жилищному фонду. В них стоят пожароопасные плиты, проведена кошмарная электропроводка и так далее. Наш мониторинг показал, что нередко в студенческих общежитиях отсутствуют системы пожарной сигнализации и огнетушители, а эвакуационные выходы закрыты. Все это может привести к жертвам при возникновении пожара", — сказал РИА Новости Хромов.

При этом он отметил, что многие ветхие общежития просто бесполезно ремонтировать. Именно по этой причине студентам нередко запрещают использовать дополнительные электроприборы. "Поэтому чрезвычайно важно органам власти финансировать строительство новых общежитий", — подчеркнул правозащитник.

Он также призвал вузы изыскивать необходимые для ремонтных работ средства, так как администрации университетов в любом случае несут ответственность за состояние общежитий.

"Необходимо в университетах проводить регулярные учения для студентов, чтобы они знали, как действовать в чрезвычайной ситуации", — добавил Хромов.