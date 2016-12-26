В Крыму интересуются опытом Турции в решении проблемы бездомных животных

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил перенимать турецкий опыт по недопущению увеличения бездомных животных на улицах городов.

Иоффе напомнил, что в этом году в Крыму принят закон "О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым".

Однако, по его словам, Крыму еще предстоит построить приют и принять программу стерилизации для бездомных животных, а также установить штрафы за выброс домашних животных на улицу. Кроме того, особое внимание будет уделено созданию легальных рынков по торговле животными.

"Когда мы были в Турции, нам рассказывали, что там этот вопрос решен", — сказал Иоффе на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, в Турции домашние животные чипированы, что позволят оперативно установить их хозяина и место его проживания. Кроме того, там установлены большие штрафы за плохие условия содержания домашних животных.

"Таким образом должно быть и у нас, но я не думаю, что у нас скоро появятся муниципальные полицейские или считывающие механизмы", — подчеркнул Иоффе.

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