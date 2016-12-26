Калининградские энергетики работают в режиме повышенной готовности

КАЛИНИНГРАД, 26 дек — РИА Новости. Калининградские энергетики перешли в режим повышенной готовности к ликвидации возможных ЧС на энергетических объектах из-за сильного ветра с дождем в регионе, сообщила пресс-служба электросетевой компании "Янтарьэнерго".

По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 27 декабря на территории области ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 25-27 метров в секунду.

"В связи с объявлением штормового предупреждения и усилением ветра энергетики переведены на круглосуточный режим работы с 18.00 (19.00 мск) 26 декабря и до улучшения погодных условий. В компании введен режим повышенной готовности к ликвидации возможных ЧС на объектах электроэнергетики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с персоналом проведен инструктаж, проверено оборудование. Во время действия режима повышенной готовности контроль за работой оборудования и внеочередные осмотры воздушных линий, находящихся в зоне прохождения атмосферного фронта, будут проводиться чаще, чем обычно. На основные питающие центры направят дополнительный персонал для оперативного устранения возможных последствий технологических нарушений.

В связи с тем, что ожидается повышение уровня воды в реке Преголя, особое внимание будет уделено энергообъектам "Городских электрических сетей", находящихся в возможной зоне подтопления.

В пресс-службе "Янтарьэнерго" сообщили также, что для ликвидации сбоев в энергообеспечении энергетики располагают 41 резервным источником снабжения. В компании сформированы 42 аварийно-восстановительные бригады, 13 мобильных подразделений и 25 оперативно-выездных бригад, в их распоряжении 157 единиц техники.