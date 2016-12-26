Жильцам дома, взорвавшегося в Рязани, раздали 4,2 миллиона рублей

ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Специальная комиссия распределила между жильцами многоэтажки, пострадавшей при взрыве газа в Рязани, около 4,2 миллиона рублей, которые были собраны на счет Рязанского областного фонда социальной поддержки населения, сообщает правительство региона.

Взрыв бытового газа произошел 23 октября на верхних этажах 10-этажного дома в 1-м Осеннем переулке в 04.36 мск. В результате взрыва произошло частичное разрушение трех верхних этажей, в том числе двух жилых. Погибли семь человек. Правительство региона сообщало о 16 пострадавших, четверо из них были госпитализированы. В доме зарегистрированы 253 человека, в том числе 51 ребенок, были эвакуированы 102 жильца.

Для помощи пострадавшим в результате взрыва, а таковыми были признаны не только семьи погибших и получившие ранения жильцы, но и утратившие имущество, организован сбор средств на счет Рязанского областного фонда социальной поддержки населения. Туда поступило более 4,181 миллиона рублей.

"Комиссией распределены средства между жильцами пострадавшего дома в соответствии с разработанным механизмом и критериями предоставления материальной помощи в зависимости от ущерба, полученного в результате ЧС", — говорится в сообщении.

По данным областного правительства, несколько семей решили отказаться от адресной материальной помощи в пользу жильцов, имуществу которых нанесен более значительный ущерб. "Ранее за счет средств областного бюджета гражданам, признанным пострадавшими, были предоставлены денежные выплаты на общую сумму 18,76 миллиона рублей. Суммы перечислены каждому жителю дома на персональную банковскую карту", — отмечают областные власти.

Принято решение не восстанавливать разрушенные три этажа первого подъезда дома; 11 семьям, чьи квартиры восстановлению не подлежат, вручили документы на новые квартиры. На приобретение жилья из регионального бюджета по распоряжению губернатора Олега Ковалева было направлено 40 миллионов рублей. В самом доме завершены ремонтные работы, идет заселение наиболее пострадавшего от взрыва подъезда.

По факту взрыва следствие возбудило уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.