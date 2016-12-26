Рейс "Ямала" из аэропорта "Жуковский" в Худжанд перенесли на среду

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Рейс авиакомпании "Ямал" из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Худжанд (Таджикистан), который планировался на понедельник, перенесен на среду, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора аэропорта Евгений Солодилин.

Согласно онлайн-табло "Жуковского", рейс "Ямала" в Худжанд должен был вылететь в понедельник в 11.30 мск.

"Рейс перенесен на среду", — сказал Солодилин. По его словам, пассажиры размещены в гостиницах.

"Официального подтверждения, что "Ямал" не будет летать по направлению в Таджикистан, мы пока не получали", — сообщил Солодилин. По его словам, аэропорт ждет окончания переговорного процесса между российской и таджикской сторонами.

Минтранс РФ 22 декабря сообщил, что по итогам состоявшихся в Москве переговоров Таджикистан не разрешил авиакомпании "Ямал" полеты в страну из подмосковного аэропорта "Жуковский". В ответ на это Москва с 23 декабря приостановила рейсы таджикской "Сомон Эйр" в ряд российских регионов.