В Махачкале прошла панихида по погибшим при крушении Ту-154

МАХАЧКАЛА, 26 дек – РИА Новости. Панихида по погибшим при крушении самолета Ту-154 у Сочи прошла в понедельник в православном храме святого равноапостольного князя Владимира на территории правительственного комплекса в Махачкале, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Портреты погибших, свечи и цветы – люди почтили память жертв крушения Ту-154

Богослужение совершил секретарь Махачкалинской епархии иеромонах Иоанн. Священнослужитель призвал всех помолиться за пассажиров трагического рейса.

"Мы вспоминаем и поминаем безвременно ушедших от нас в результате страшной трагедии. И мы верим, что Господом нашим лучшее им уготовано на небесах. Сегодня все люди, вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности, восприняли эту трагедию как свою собственную", – цитирует иеромонаха дагестанские власти.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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