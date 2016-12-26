"ЮТэйр" вернет деньги за билеты из-за отмены этапа Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Авиакомпания "ЮТэйр" вернет деньги за авиабилеты в связи с отменой этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, сообщил перевозчик.

Международный олимпийский комитет (МОК) после расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена дал рекомендации не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России. В частности, Челябинск лишился финала Кубка мира-2016/17 по конькобежному спорту, Тюмень — этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам.

"Принимая во внимание обстоятельства, связанные с отменой восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, авиакомпания "ЮТэйр" разрешает пассажирам до 31 декабря 2016 года оформить возврат приобретенных ранее авиабилетов с полным возмещением их стоимости. При этом дополнительное подтверждение в качестве билетов на соревнования не требуется", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возврату подлежат билеты с датами вылетов с 8 по 13 марта 2017 года в Тюмень и обратно, купленные до 22 декабря 2016 года включительно. Вернуть авиабилеты можно, обратившись в агентства по месту приобретения.