"ЮТэйр" вернет деньги за билеты из-за отмены этапа Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Авиакомпания "ЮТэйр" вернет деньги за авиабилеты в связи с отменой этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, сообщил перевозчик.
"Принимая во внимание обстоятельства, связанные с отменой восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, авиакомпания "ЮТэйр" разрешает пассажирам до 31 декабря 2016 года оформить возврат приобретенных ранее авиабилетов с полным возмещением их стоимости. При этом дополнительное подтверждение в качестве билетов на соревнования не требуется", — говорится в сообщении.
Отмечается, что возврату подлежат билеты с датами вылетов с 8 по 13 марта 2017 года в Тюмень и обратно, купленные до 22 декабря 2016 года включительно. Вернуть авиабилеты можно, обратившись в агентства по месту приобретения.