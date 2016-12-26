Проект об упрощенном визовом режиме в СПВ внесут в Госдуму до конца года

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство России внесет до конца года в Госдуму законопроект об упрощенном визовом порядке в свободном порту Владивосток, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Решение о внесении законопроекта в Госдуму было принято по итогам его рассмотрения на заседании правительства России в понедельник, отмечается в сообщении.

Уточняется, что в соответствии с проектом федерального закона иностранные граждане, прибывающие в свободный порт Владивосток, получают возможность оформления однократной восьмидневной въездной визы по упрощенной схеме – в форме электронного документа. Виза действует в течение 30 дней с ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Для ее получения необходимо не менее чем за четверо суток до предполагаемой даты въезда заполнить на специализированном сайте МИД России заявление в электронной форме.

"Виза позволит приезжающим беспрепятственно передвигаться в пределах территории свободного порта Владивосток. Это будет способствовать и улучшению деловых контактов, и запуску проектов с иностранным участием, и не в последнюю очередь увеличению числа туристов", — цитирует пресс-служба председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, "законопроект прошел все согласования, получил положительное заключение государственно-правового управления президента России". "В новом году парламент будет работать над принятием этого закона. Предлагается принципиально новый тип визы – электронный. Такого еще не было в истории России, хотя это решение применяется в других странах", – приводит пресс-служба слова Галушки.

Прибыть по электронной визе можно будет во все пять регионов, где действует режим свободного порта – Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. При этом иностранцы получают право передвигаться только в том регионе, в который был осуществлен въезд.