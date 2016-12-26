Два региона получат средства на отработку подходов к реабилитации инвалидов

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Пилотными регионами, где пройдет отработка новых подходов к реабилитации инвалидов, станут Свердловская область и Пермский край, которые получат по 150 миллионов рублей, говорится в сообщении Минтруда РФ со ссылкой на главу ведомства Максима Топилина.

Правительство России одобрило проект распоряжения о распределении в 2017 году субсидий субъектам РФ на софинансирование расходов по реализации мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" госпрограммы "Доступная среда" на 2011-2020 годы.

"Свердловская область и Пермский край получат по 150 миллионов рублей на отработку новых подходов к реабилитации инвалидов", — сообщил Топилин.

Кроме того, он отметил, что субсидии планируется направить на перепрофилирование и оснащение организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, реабилитационным оборудованием и компьютерной техникой.

Отмечается, что для минимизации рисков при внедрении системы комплексной реабилитации в практику регионов в 2017-2018 годах их проверят в рамках пилотного проекта. В 2017 году на конкурсной основе пилотными регионами стали Свердловская область и Пермский край.