Сенатор: политика в соцсфере не изменилась, несмотря на проблемы с бюджетом

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Государственная политика в социальной сфере не изменилась в 2016 году, несмотря на возникшие трудности с наполнением бюджета, рассказал журналистам председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в понедельник, подводя итоги работы за год.

"Социальная составляющая государственной политики не претерпела изменений в худшую сторону с точки зрения того, что могло бы произойти из-за трудностей с бюджетом нашей страны. Мы выдержали, фактически, по всем параметрам обязательства перед социальной сферой в области, прежде всего, выполнения дорожной карты по зарплате работникам бюджетной сферы", — рассказал Рязанский.

Он добавил, что в этом году были проиндексированы все социальные выплаты, которые "предусматривали в части индексации".

Российские власти по итогам первого полугодия приняли решение о замене второй индексации пенсий в 2016 году единовременной выплатой, которую получат все пенсионеры (С 1 февраля 2016 года пенсии для неработающих пенсионеров в РФ были проиндексированы на 4%). Правительство объяснило свое решение тем, что ресурсов для индексации пенсий во второй половине 2016 года в обычной форме нет, однако размер единовременной выплаты в 5 тысяч рублей примерно соответствует среднему размеру выплаты, которую получил бы пенсионер при второй индексации.