СПЧ: лучшим памятником для Доктора Лизы станет продолжение работы ее фонда

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Вопрос увековечения памяти благотворителя, члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, обсуждается сейчас внутри СПЧ, правозащитники уверены, что лучшим памятником будет продолжение ее дела и работы фонда "Справедливая помощь" в Москве, Донецке и Сирии, сообщил РИА Новости глава Совета Михаил Федотов.

"Мы сейчас обсуждаем этот вопрос внутри Совета. Мы исходим из того, что лучшим памятником для нашей любимой Доктора Лизы будет продолжение ее дела – продолжение работы фонда "Справедливая помощь" в Москве, в Донецке, в Сирии. Кто этим может заняться, я не знаю. Но то, что мы обязаны продолжить ее миссию, для меня очевидно", — заявил Федотов.

"Конечно, это не исключает установки памятников, мемориальных досок, наименования улиц, школ, больниц ее именем", — добавил глава СПЧ.

Отвечая на вопрос об организации церемонии прощания и траурных мероприятий, он уточнил, что пока в СПЧ нет никакой информации от министерства обороны.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.