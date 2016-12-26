Около тысячи крымчан пришли на панихиду по жертвам крушения Ту-154

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Около тысячи крымчан пришли на панихиду в Александро-Невском соборе Симферополя по жертвам авиакатастрофы Ту-154 в Черном море, передает корреспондент РИА Новости.

В богослужении приняли участие глава республики Крым Сергей Аксенов и глава крымского парламента Владимир Константинов, музыканты крымских профессиональных хоровых коллективов, жители и гости республики.

Панихиду провел лично митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

"Когда люди уходят из жизни – это трагедия для всех, и для родственников, и для страны, а здесь в том числе цвет нашей культуры был, много заслуженных людей, тех, кто продвигал авторитет России за рубежом", — сказал Аксенов журналистам после окончания панихиды.

Глава республики еще раз принес соболезнование родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Самолет Ту-154 Минобороны России, летевший из Сочи в Латакию, в воскресенье утром потерпел крушение в Черном море. На борту были восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, госслужащие.