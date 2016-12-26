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Общество

Представители стран и российских регионов соболезнуют после крушения Ту-154

Тема:
Главное за 26 декабря 2016 года (9)
13:4326.12.2016
(обновлено: 18:30 26.12.2016)
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Акция памяти по погибшим в авиакатастрофе самолета Минобороны РФ Ту-154 в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости. Нина Зотина
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Представители стран ближнего и дальнего зарубежья, а также регионов РФ направляют соболезнования в связи с катастрофой принадлежащего минобороны РФ Ту-154 в районе Сочи. Свои соболезнования направили власти Венесуэлы, Мексики, Китая, Белоруссии, Азербайджана, а также непризнанной республики Приднестровье. Письмо с соболезнованиями в российский МИД также направила группа "Хмеймим" сирийской оппозиции. Свои сожаления в связи с трагедией высказали власти Красноярского края и Кемеровской области.

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© МЧС РФ
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Эксперты определили траекторию полета потерпевшего крушение Ту-154

Направлявшийся в Сирию самолет упал в море в воскресенье утром, спустя несколько минут после взлета из сочинского аэропорта, где он совершал дозаправку. На борту, по уточненным данным, находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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Цветы у посольства РФ в Киргизии в память о погибших в авиакатастрофе ТУ-154 в Сочи

Соболезнования из зарубежья

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с крушением над Черным морем.

Советский пассажирский самолет ТУ-154. Архивное фото
© А. Поликашин
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"Президент Николас Мадуро выражает свои глубокие соболезнования президенту Владимиру Путину и российскому народу в связи с гибелью людей в авиакатастрофе. Мы разделяем скорбь родственников и друзей погибших в Черном море, которые несли надежду военным в Сирии", — заявила министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес в своем микроблоге Twitter.

Родригес добавила, что "Венесуэла поддерживает выдающиеся усилия России в защите мира и территориальной целостности Сирии".

Мексиканское правительство также выразило соболезнования властям и народу России в связи с трагедией.

"Правительство Мексики выражает свои глубочайшие соболезнования российскому правительству и семьям жертв авиакатастрофы", — говорится в коммюнике министерства иностранных дел страны, опубликованном на сайте ведомства.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила в понедельник, что высшее руководство Китая выразило соболезнования российской стороне в связи с крушением Ту-154 в небе над Черным морем.

"Китайская сторона выражает глубокие соболезнования в связи этой трагедией. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян уже направили телеграммы с соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и премьер–министру Дмитрию Медведеву", — сообщила на брифинге Хуа Чуньин.

Артисты академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступают на площади Тверской заставы в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Свои соболезнования главе МИД РФ направил и министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы глубоко скорбим и выражаем соболезнования семья погибших", — добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Группа "Хмеймим" сирийской оппозиции выразила соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ в Сочи и выразила надежду, что причиной крушения был не теракт.

"Я написала письмо российскому МИД с моими соболезнованиями. Мы так опечалены этими ужасными новостями. Наши мысли с матерями и отцами тех молодых людей, музыкантов", — заявила агентству Sputnik представитель оппозиционной группы "Хмеймим" Маис Криде.

"Мы надеемся, что это была авария, а не теракт. Нам действительно жаль. Сейчас мы вместе со всеми россиянами. Потому что русский и сирийский народы действительно близки", — добавила она.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не может оставаться в стороне от трагических событий в России.

Свечи и цветы на акции памяти жертв крушения Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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Жители Литвы выражают соболезнования России в связи с крушением Ту-154

"Вчера в России случилась большая трагедия. К сожалению, эта череда трагедий стала злым роком над нашим братским народом: огромное количество людей погибло в Иркутске в связи с отравлением, убит посол России в Турции, и погибло много людей в связи с крушением военного самолета, в котором находились 92 человека. Погибли не только члены экипажа, но и известные артисты, представители средств массовой информации, военные люди, госслужащие, врач. Естественно, мы в этот день не могли быть в стороне от этих трагических событий", — сказал Лукашенко. Его слова приводит в понедельник государственное агентство Белта.

Президент отметил, что в знак солидарности с российским народом в стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
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"Наши люди активно отозвались на это горе, посетив российское посольство. Я думаю, что поток людей не уменьшится, поэтому попрошу, чтобы правоохранительные органы посмотрели за порядком вокруг российского посольства", — сказал он.

Президент заметил, что в посольстве России в Минске открыта Книга соболезнований в связи с крушением самолета Минобороны РФ. "Уверен, что наши государственные служащие и другие люди откликнутся и побывают там", — подчеркнул он. Память погибших на совещании с участием главы государства почтили минутой молчания.

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в письме-соболезновании своему российскому коллеге Сергею Шойгу в связи с крушением ведомственного самолета заявил, что "разделяет горе россиян".

"Глубоко потрясен известием о трагической гибели экипажа, военных, членов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова и других гражданских лиц в результате крушения самолета Ту-154, принадлежавшего Министерству обороны Российской Федерации. В связи со случившимся, выражаю искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших, и я скорблю вместе с вами, разделяя их горе", — цитирует Гасанова его пресс-служба.

Свечи на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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Президенты и политики выражают соболезнования в связи с крушением Ту-154

Президент Приднестровья Вадим Красносельский объявил 26 декабря днем траура в связи с катастрофой. По всей республике приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и средствам массовой информации предложено отменить развлекательные передачи.

Жители Тирасполя также выразили скорбь о погибших россиянах, принеся живые цветы и лампадки к зданию выездного консульства РФ.

© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Панихида в Богоявленском кафедральном соборе в Москве по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи

Соболезнования глав регионов

Губернатор Красноярского края, депутаты и правительство региона выразили соболезнования родным и близким трех красноярских артистов Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова — Артёма Тарасенко, Александра Разумова и Алексея Моргунова, погибших в авиакатастрофе с самолетом Ту-154.

Журналист Божена Рынска. Архивное фото
© РИА Новости. Артем Житенев
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По данным властей, артисты в разное время прошли обучение в красноярских учреждениях сферы искусства и заняли достойное место в основном составе одного из лучших военных ансамблей мира. Каждый из них был принят в состав знаменитого ансамбля имени Александрова практически сразу после окончания учебы. Выпускника Красноярского хореографического колледжа Александра Разумова включили в состав ансамбля сразу после получения диплома в 2006 году. Выпускник Красноярского колледжа искусств им. Иванова-Радкевича Артём Тарасенко успешно прошёл прослушивание и стал участником прославленного коллектива в 2012 году, через год после окончания учёбы. Самый юный — Алексей Моргунов — только в этом году выпустился из Красноярского института искусств и стал артистом крупнейшего военного художественного ансамбля России.

"Губернатор Красноярского края, Законодательное Собрание края, администрация Губернатора края, правительство края выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким красноярских артистов…Мы глубоко скорбим, что случившаяся трагедия оборвала яркий творческий путь замечательных артистов Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, среди которых были и наши, красноярские ребята. Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким погибших", — говорится в сообщении.

Горожане на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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В посольстве РФ в Минске открыта книга соболезнований после крушения Ту-154
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выразил глубокие соболезнования от всего трудового Кузбасса родным и близким жертв авиакатастрофы самолета Ту-154, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В телеграмме соболезнования на имя министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу губернатор Тулеев отмечает, что эта трагедия, постигшая нашу страну и ее вооруженные силы, унесла жизни многих легендарных людей.

"Невосполнимость такой тяжелой утраты, как трагическая гибель в катастрофе значительной части нашего выдающегося, известного всему миру творческого коллектива — Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова болью отозвалась в сердцах всех кузбассовцев", — говорится в сообщении.

"Глубоко потрясает, что трагедия произошла в эти предновогодние дни на пути к российским героям, оказывающим интернациональную помощь героическому народу братской Сирии. Это еще один вызов слепой судьбы, ответом на который может стать только мужество и сплочение народа и армии, верность славным историческим, боевым и культурным традициям нашей Родины", — отмечается в телеграмме Тулеева.

© Ruptly
Портреты погибших, свечи и цветы – люди почтили память жертв крушения Ту-154
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