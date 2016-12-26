Mediascope посчитала, сколько россиян посмотрели пресс-конференцию Путина
12:5126.12.2016
(обновлено: 12:52 26.12.2016)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Большую ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в прямом эфире посмотрели в этом году более 6,7 миллиона россиян старше 4 лет, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.
Традиционная ежегодная пресс-конференция Путина продлилась 3 часа 50 минут, за это время глава государства ответил на 67 вопросов от 48 журналистов. Вопросы смогли задать, помимо российских журналистов, представители семи иностранных СМИ.
Значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке. Немало вопросов было посвящено международной проблематике, речь шла, в частности, о ситуации в Сирии, на Украине, о вопросах взаимодействия с Турцией, США.
Прямой эфир пресс-конференции вели Первый канал, "Россия 1" и "Россия 24". Согласно данным компании Mediascope (ранее TNS Россия) суммарный показатель аудитории по всем трем каналам составил 6 миллионов 762 тысячи 500 человек.
Доля аудитории (процент всех смотревших в это время телевизор россиян старше 4 лет) составила 49,3%, рейтинг (процент целевой аудитории, видевший эфирное событие) – 9,8%.
В 2015 году пресс-конференцию, которую помимо трех перечисленных каналов вел еще телеканал "МИР", посмотрели более 7,7 миллиона россиян, а в 2014 году – более 7,9 миллиона россиян.
Десятая большая пресс-конференция президента России Владимира Путина
Десятая большая пресс-конференция президента Российской Федерации продолжалась 3 часа 10 минут. За это время Владимир Путин успел ответить на 53 вопроса, которые задали 38 российских и иностранных журналистов.
Президент России Владимир Путин перед началом десятой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Бюджет Министерства обороны России увеличится и составит в следующем году 50 миллиардов долларов, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг. При этом президент подчеркнул, что бюджет Пентагона составляет 575 миллиардов долларов.
Мэр Калининграда Александр Ярошук (второй слева) смотрит телетрансляцию большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.
"Я считаю, что мы правы в ходе украинского кризиса. Я уже об этом говорил, что это наши партнеры западные неправы", — сказал Путин во время общения с журналистами.
Сделать достоверные прогнозы о том, как будет развиваться ситуация на мировом рынке нефти, и как будут вести себя цены на "черное золото", нельзя, считает президент. По его словам, сейчас идет много разговоров относительно причин удешевления нефти. "То ли это сговор между Саудовской Аравией и США, для того чтобы наказать Иран, чтобы повлиять на экономику России, на Венесуэлу и так далее. Может быть, а может быть и нет", — полагает Путин.
"Самое главное — это обеспечить социальное благополучие людей, проиндексировать пенсии пенсионерам, несмотря на определенное сокращение доходов бюджета. Сможем ли мы это сделать или не сможем? Точно сможем. И в следующем году мы проиндексируем пенсии не по прогнозной, а по фактической инфляции", — пообещал Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Посетительница магазина электроники в Москве смотрит телетрансляцию большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Журналисты во время десятой большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент сообщил, что решение о том, баллотироваться ли на следующий срок, он будет принимать по результатам работы в стране и на президентском, и на правительственном уровне, но его делать рано кому бы то ни было.
Владимир Путин прокомментировал идею о возможном объединении некоторых регионов России: по его словам, нужно проводить эти инициативы либо через референдумы, либо через парламенты, но в любом случае навязывать никто ничего не будет.