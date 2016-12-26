Mediascope посчитала, сколько россиян посмотрели пресс-конференцию Путина

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Большую ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в прямом эфире посмотрели в этом году более 6,7 миллиона россиян старше 4 лет, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.

Традиционная ежегодная пресс-конференция Путина продлилась 3 часа 50 минут, за это время глава государства ответил на 67 вопросов от 48 журналистов. Вопросы смогли задать, помимо российских журналистов, представители семи иностранных СМИ.

Значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке. Немало вопросов было посвящено международной проблематике, речь шла, в частности, о ситуации в Сирии, на Украине, о вопросах взаимодействия с Турцией, США.

Прямой эфир пресс-конференции вели Первый канал, "Россия 1" и "Россия 24". Согласно данным компании Mediascope (ранее TNS Россия) суммарный показатель аудитории по всем трем каналам составил 6 миллионов 762 тысячи 500 человек.

Доля аудитории (процент всех смотревших в это время телевизор россиян старше 4 лет) составила 49,3%, рейтинг (процент целевой аудитории, видевший эфирное событие) – 9,8%.

В 2015 году пресс-конференцию, которую помимо трех перечисленных каналов вел еще телеканал "МИР", посмотрели более 7,7 миллиона россиян, а в 2014 году – более 7,9 миллиона россиян.