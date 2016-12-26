В посольстве РФ в Минске открыта книга соболезнований после крушения Ту-154
МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Иностранные дипломаты посещают посольство России в Минске и оставляют записи книге соболезнований в связи с крушением российского Ту-154, передает корреспондент РИА Новости.
Книга соболезнований будет открыта в российской дипломатической миссии 26 и 27 декабря. Как передает корреспондент РИА Новости, свои записи в книге соболезнований уже оставили главы дипмисии Кубы, Киргизии и других стран.
Жители белорусской столицы с воскресенья несут цветы, зажженные свечи и лампадки к ограде российского посольства.
Ожидается, что после обеда в посольство прибудет глава МИД Белоруссии и Владимир Макей.
Самолет Ту-154 Минобороны потерпел крушение в воскресенье утром. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
Свечи памяти погибших при крушении Ту-154 в Сочи
Жители Сочи накануне вечером принесли цветы к Южному молу морского порта и зажгли свечи в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
В понедельник в 9 утра в аэропорту Сочи прошёл молебен о погибших в авиакатастрофе Ту-154.
В Сочи спустили траурные венки на воду в знак солидарности с родственниками погибших.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Заупокойные богослужения по жертвам крушения самолета минобороны Ту-154 пройдут в понедельник во всех храмах Русской православной церкви.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.