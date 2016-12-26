В посольстве РФ в Минске открыта книга соболезнований после крушения Ту-154

МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Иностранные дипломаты посещают посольство России в Минске и оставляют записи книге соболезнований в связи с крушением российского Ту-154, передает корреспондент РИА Новости.

Книга соболезнований будет открыта в российской дипломатической миссии 26 и 27 декабря. Как передает корреспондент РИА Новости, свои записи в книге соболезнований уже оставили главы дипмисии Кубы, Киргизии и других стран.

Жители белорусской столицы с воскресенья несут цветы, зажженные свечи и лампадки к ограде российского посольства.

Ожидается, что после обеда в посольство прибудет глава МИД Белоруссии и Владимир Макей.

Самолет Ту-154 Минобороны потерпел крушение в воскресенье утром. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.