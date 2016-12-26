В России средний срок ипотечного кредита увеличился до 15 лет за 11 месяцев

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Средний срок ипотечного кредита в РФ за 11 месяцев 2016 года увеличился на 4,4 месяца и достиг 14,74 лет, свидетельствуют данные "Национального бюро кредитных историй" (НБКИ).

Отмечается, что наиболее значительный рост за 11 месяцев и самый длинный средний срок ипотечного кредита наблюдаются в сегменте заемщиков в возрасте менее 25 лет. В настоящее время банки выдают молодежи ипотечные кредиты в среднем на 16,07 лет, при этом в начале года выдавали на 8,8 месяце меньше (на 15,33 лет).

Снижение срока ипотечного кредита было зафиксировано в сегменте заемщиков в возрасте старше 60 лет (на 1,9 месяца меньше, чем в начале года). Средний срок ипотечного кредита в этой категории клиентов составил 8,37 лет — самый короткий среди всех заемщиков.

"Рост среднего срока ипотечного кредита в 2016 году свидетельствует о том, что и заемщики, и кредиторы с оптимизмом смотрят как на будущее частных экономик граждан, так и на экономические перспективы государства. Характерно, что наиболее динамично увеличивается значение данного показателя в сегменте самых молодых заемщиков – тех граждан, которые в ближайшие десятилетия будут составлять основу экономически активного населения страны", — отметил в сопроводительном комментарии гендиректор НБКИ Александр Викулин.

"Национальное бюро кредитных историй" создано в марте 2005 года. В число акционеров бюро входят крупные банки и международные компании CRIF и TransUnion. По состоянию на 1 июля 2016 года бюро консолидировало информацию о 198 миллионах кредитов, выданных свыше 3,9 тысячи кредиторами. В НБКИ хранится информация о 79 миллионах заемщиков.