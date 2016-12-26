ОП хочет наказывать владельцев клубов за продажу наркотиков в их заведениях

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке молодежных инициатив, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает предусматривать персональную ответственность для владельцев ночных клубов за продажу наркотиков на территории заведений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП.

"К нам периодически поступает информация о том, что владельцы отдельных заведений по всей стране не просто закрывают глаза на распространение наркотических средств, а стимулируют их продажи, поскольку это часть их нелегального дохода. Поэтому в рамках общественных слушаний мы поднимем вопрос персональной ответственности владельцев ночных клубов и постараемся собрать максимально качественные предложения", – цитирует Хамзаева пресс-служба ОП.

Отмечается, что слушания, на которых будет обсуждаться степень личной ответственности владельцев клубов, пройдут в ОП в феврале предстоящего года.

В августе 2016 года была создана отдельная оперативно-разыскная часть в составе управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД по Москве специально для борьбы с наркотиками в ночных клубах столицы.