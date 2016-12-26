ОП хочет наказывать владельцев клубов за продажу наркотиков в их заведениях

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке молодежных инициатив, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает предусматривать персональную ответственность для владельцев ночных клубов за продажу наркотиков на территории заведений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП.
Отмечается, что слушания, на которых будет обсуждаться степень личной ответственности владельцев клубов, пройдут в ОП в феврале предстоящего года.
В августе 2016 года была создана отдельная оперативно-разыскная часть в составе управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД по Москве специально для борьбы с наркотиками в ночных клубах столицы.