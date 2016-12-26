Губернатор Куйвашев: тему ВИЧ в Екатеринбурге раздули СМИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Тему с ВИЧ-инфекцией в Екатеринбурге раздули журналисты, но проблема существует и отмахиваться от нее не нужно, заявил в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции, посвященной итогам 2016 года.
"Раздули тему журналисты. Ситуация в Екатеринбурге не отличается от ситуации по всей стране. Она везде примерно одинакова. Да, проблема существует, и не нужно отмахиваться от нее как от назойливой мухи. Мы выделяем серьезные деньги на выявление заболеваемости и будем это делать дальше", — сказал Куйвашев.