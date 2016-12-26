Родные погибших в крушении Ту-154 жителей Подмосковья получат компенсации

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Родственники погибших в катастрофе самолета Ту-154 жителей Подмосковья получат по миллиону рублей, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу региона Андрея Воробьева.
Губернатор поручил министерству социального развития области принять меры для оказания материальной помощи родственникам жителей Подмосковья, погибших в авиакатастрофе.
"Я прошу министерство социального развития подготовить соответствующие нормативные акты, которые позволят выплатить всем жителям Подмосковья 1 миллион рублей, а глав муниципалитетов прошу оказать всю необходимую помощь, связанную с этими печальными событиями", — сказал губернатор.