Родные погибших в крушении Ту-154 жителей Подмосковья получат компенсации

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Родственники погибших в катастрофе самолета Ту-154 жителей Подмосковья получат по миллиону рублей, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу региона Андрея Воробьева.

"В России произошла трагедия. Мы скорбим по тем, кто погиб в авиакатастрофе. Часть людей нам была знакома – это жители Подмосковья, молодежь, которая закончила наши учебные заведения. Антон Николаевич Губанков работал министром культуры здесь у нас в правительстве Подмосковья",- сказал Воробьев.

Губернатор поручил министерству социального развития области принять меры для оказания материальной помощи родственникам жителей Подмосковья, погибших в авиакатастрофе.

"Я прошу министерство социального развития подготовить соответствующие нормативные акты, которые позволят выплатить всем жителям Подмосковья 1 миллион рублей, а глав муниципалитетов прошу оказать всю необходимую помощь, связанную с этими печальными событиями", — сказал губернатор.