В Петербурге казармы XIX века переделают под гостиницу

МОСКВА, 26 дек — РИА Недвижимость. Главгосэкспертиза России одобрила проект приспособления под гостиницу Павловских казарм XIX века в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении ведомства.
"Общая площадь — в будущем пятиэтажной, включая подземный и мансардный этажи, — гостиницы составляет 43,995 тысячи квадратных метров, на которых обустроят 108 номеров для 244 постояльцев, подземную автостоянку на 97 машиномест, физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом и бассейном, культурно-досуговый центр с кинозалом и бильярдной, служебные и технические помещения", — отмечается в сообщении.
При зонировании и разработке планировочных решений учитывалось сохранение архитектурно-конструктивных элементов ряда помещений и лестниц, являющихся предметом охраны. Прежними останутся общие габариты лестниц и исторические интерьеры Зеленого зала, который превратится в двухуровневый гостевой номер, а также двухсветного зала с верхней галереей, где откроется культурно-досуговый центр, сообщается в пресс-релизе.
Постановление о переоборудовании архитектурного комплекса Павловских казарм под гостиницу было принято правительством Петербурга в мае 2010 года. Ранее городские власти и ООО "Плаза Лотос Групп" подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании. Стоимость проекта оценивалась в несколько сотен миллионов долларов.