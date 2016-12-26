В Петербурге казармы XIX века переделают под гостиницу

МОСКВА, 26 дек — РИА Недвижимость. Главгосэкспертиза России одобрила проект приспособления под гостиницу Павловских казарм XIX века в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении ведомства.

Расположенный у Марсового поля комплекс казарм лейб-гвардии Павловского полка из шести объединенных корпусов — памятник федерального значения. Казармы, построенные в 1817-1819 годах, стали одной из первых значительных работ архитектора Василия Стасова и являются ярким образцом классицизма. В 1929 году здание передали "Ленэнерго", которое занимало его до мая 2010 года.

"Общая площадь — в будущем пятиэтажной, включая подземный и мансардный этажи, — гостиницы составляет 43,995 тысячи квадратных метров, на которых обустроят 108 номеров для 244 постояльцев, подземную автостоянку на 97 машиномест, физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом и бассейном, культурно-досуговый центр с кинозалом и бильярдной, служебные и технические помещения", — отмечается в сообщении.

При зонировании и разработке планировочных решений учитывалось сохранение архитектурно-конструктивных элементов ряда помещений и лестниц, являющихся предметом охраны. Прежними останутся общие габариты лестниц и исторические интерьеры Зеленого зала, который превратится в двухуровневый гостевой номер, а также двухсветного зала с верхней галереей, где откроется культурно-досуговый центр, сообщается в пресс-релизе.

Также проектом предусмотрена реставрация фасадов, скульптурных групп на атттиках и парапетной стенки, утраченной в процессе неоднократного ремонта кровли. Оформление фасадов также сохранит исторический светло-охристый цвет и белые лепные детали, добавляется в сообщении.

Постановление о переоборудовании архитектурного комплекса Павловских казарм под гостиницу было принято правительством Петербурга в мае 2010 года. Ранее городские власти и ООО "Плаза Лотос Групп" подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании. Стоимость проекта оценивалась в несколько сотен миллионов долларов.